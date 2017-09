Um calendário para contar os dias para a cura do cancro

A Dama de Copas juntou 12 mulheres portuguesas para protagonizar os meses do calendário do próximo ano. O objectivo – além de promover a beleza dos diferentes tipos de corpos ilustrados – é angariar dinheiro para a luta contra o cancro.

PUB

Os lucros do calendário solidário (excepto os custos de produção e IVA) revertem a favor do Fundo iMM-Laço, de modo a apoiar projectos de investigação na área do cancro da mama. O calendário está disponível nas lojas especializadas em bra fitting (sessão em que é encontrado o tamanho certo de soutien, através de medições) e consultoria de lingerie, pelo valor de 15 euros. Há ainda postais com as protagonistas à venda por 2 euros.

As 12 mulheres foram escolhidas através de um casting aberto ao público para um desfile na loja de Santa Justa, em Lisboa. "Pedíamos a mulheres com qualquer tipo de corpo e tamanho que enviassem uma fotografia sua, uma história da sua relação com os soutiens e porque se candidatavam", conta Ana Morais, da marca. Das 20 escolhidas, 15 desfilaram em frente ao público que passava pela rua e, dessas, 12 integraram o calendário.

PUB

Esta é a terceira iniciativa da Dama de Copas com o Fundo iMM-Laço (antiga Associação Laço), sendo que as duas anteriores resultaram, cada uma, num valor de 10.000 euros angariados – através de parte das receitas dos soutiens vendidos –, segundo a marca.

PUB

PUB