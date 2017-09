Jerónimo de Sousa: "Maiorias do PS já houve muitas", mas não bastam

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que "maiorias do PS já houve muitas, até absolutas", mas considerou que tal não basta para Portugal ter políticas "a favor dos trabalhadores e do povo".

PUB

"Sim, estamos aqui para mudar o rumo deste concelho do Montijo. Os anos de governação PS no Montijo são a prova, tal como na história do nosso processo democrático, de que não basta uma maioria PS para se realizar uma política a favor dos trabalhadores e do povo, para valorizar o tecido económico.

Maiorias do PS já houve muitas e até maiorias absolutas", disse Jerónimo de Sousa no pavilhão dos Bombeiros Voluntários montijenses, num jantar- comício autárquico.

PUB

Fazendo, depois, uma leitura nacional, o líder do PCP sublinhou que, "no país, foi indispensável o PCP e o PEV terem uma força que se tem revelado determinante na Assembleia da República para condicionar as opções políticas, para que se garantisse o rumo de reposição e defesa dos direitos e rendimentos roubados".

Jerónimo de Sousa voltou, a seguir, à situação local, apontando a CDU como "real alternativa à gestão desastrosa do PS" no Montijo, reforçando a "diferença do voto" na força política, que junta comunistas ecologistas e independentes, em virtude do seu "trabalho, honestidade e competência" demonstrados nas autarquias.

PUB

PUB