DGArtes apoia 40 projectos com 910 mil euros

A Direcção-Geral das Artes (DgArtes) vai apoiar 40 projectos artísticos, num montante global de 910 mil, das 182 candidaturas apresentadas ao Programa de Apoio Directo para Projectos Pontuais na área da Criação, aberto em Maio.

"Face ao mesmo programa aberto em 2016, esta linha de financiamento teve em 2017 um acréscimo de 370 mil euros que possibilitou apoiar mais 13 projectos artísticos, com concretização entre Maio de 2017 e Agosto de 2018", lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira por este organismo.

Doze 12 projectos receberão um apoio de dez mil euros, 12 outros projectos receberão o dobro daquele montante. Nove candidaturas foram contempladas com apoios de 30 mil euros euros e sete com 40 mil euros.

Um D. João Português, projecto em curso do encenador Luis Miguel Cintra, apresentado pela companhia Mascarenhas Martins, Eu Salazar, pelo Teatrão, Elisabeth Costello, sobre a obra do Nobel J.M. Coetzee, das Causas Comuns, e Os Negros, de Jean Genet, novo espectáculo da associação Griot com encenação de Rogério de Carvalho que terá estreia no início de Outubro no São Luiz, em Lisboa, são alguns dos projectos apoiados.

A lista inclui igualmente Kif Kif, do teatromosca, a ópera de câmara Tabacaria, a partir de Fernando Pessoa, a coreografia Jungle Red, de Carlota Gueifão, e a nona digressão da Orquestra XXI, da associação cultural Audivi Vocem.

"O apoio a projectos de Criação fecha o conjunto dos financiamentos às artes atribuídos em 2017 ao abrigo do Programa de Apoio Directo Pontual, que abrangeu também os domínios da Edição e da Programação, e que permitiu a viabilização de 71 projectos artísticos", refere a DGArtes.

No final de Agosto, a DGArtes anunciou o apoio a 15 projectos de programação, num montante global de 450 mil euros, e mais recentemente, há um mês, o apoio a 16 projectos de edição, no valor global de 120 mil euros.

Segundo a mesma fonte, dos apoios atribuídos agora na área da criação, as áreas da Dança e do Teatro foram as que arrecadaram mais apoios, 13 cada uma.

"Os projectos apoiados consolidam prioridades estratégicas" pda DGArtes, designadamente "a circulação inter-regional de actividades públicas, a criação de oportunidades para a qualificação de artistas de ascendência africana e emergência de novos valores no contexto das artes contemporâneas, em alinhamento com a proclamação, por parte das Nações Unidas, em 2015, de uma década com o tema 'Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento'".

A decisão final, que data da passada sexta-feira, assim como a lista de 40 beneficiários e das 182 candidaturas está disponível aqui.

