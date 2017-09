Rui Rio entra na campanha de Álvaro Almeida

Rui Rio deverá aparecer, por estes dias, na campanha autárquica do Porto para apoiar a candidatura de Álvaro Almeida, que o PSD escolheu para liderar a lista do partido à autarquia portuense.

PUB

Com a campanha eleitoral já na rua, o ex-presidente da Câmara do Porto vai, assim, aparecer ao lado de Álvaro Almeida, um apoio que o candidato aprecia, destaca e enaltece. “Rui Rio foi o melhor presidente da Câmara do Porto dos últimos anos e, para mim, é muito importante contar com o seu apoio”, sublinha Álvaro Almeida, salvaguardando que “nunca deixou de contar o com o apoio do ex-autarca.

Por razões profissionais, Rio não tem participado na campanha, como aconteceu este fim-de-semana. Perante a impossibilidade de o fazer pessoalmente, Rui Rio fez chegar à candidatura uma mensagem a justificar a sua ausência na apresentação do programa do candidato. “Por força de compromissos a que não me é possível faltar, não estou no Porto no dia em que o PSD apresenta o seu programa político para a cidade”, escreveu. “Sem este lamentável impedimento, teria todo o gosto em estar presente neste importante evento da campanha e, dessa forma, dar, mais uma vez o meu apoio à candidatura encabeçada pelo professor Álvaro Almeida”, acrescentou.

PUB

A entrada de Rio na campanha acontece numa altura em que o PSD acredita que as suas “propostas estão a passar para os portuenses”. "Quando partimos para a campanha tínhamos duas estratégias paralelas: uma era desmistificar a ideia de que Rui Moreira foi um bom presidente de câmara. O presidente da Câmara do Porto limitou-se a não estragar o trabalho que veio de Rui Rio; a outra passava por nos afirmarmos como uma alternativa credível e executante, algo que Rui Moreira não foi nos últimos quatro anos”, declarou Fernando Monteiro, da direcção e campanha de Álvaro Almeida.

PUB

PUB