Bar lisboeta Red Frog entre os cem melhores do mundo

Em 2015, acabava o Red Frog de abrir portas junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa, e já os responsáveis estabeleciam a fasquia: “Em três anos, queremos estar entre os melhores bares do mundo”, revelavam à Fugas. Objectivo cumprido antes do prazo: o bar speakeasy, inspirado nos espaços clandestinos que existiam nos Estados Unidos durante o período da Lei Seca, acaba de integrar a conceituada lista do The World's 50 Best Bars.

A segunda metade do ranking deste ano – com os espaços classificados entre a 51.ª e a 100.ª posição – foi divulgada esta terça-feira. O bar lisboeta entrou directamente para o 92.º lugar. É a primeira vez que um bar português é incluído nos The World's 50 Best Bars, uma “classificação anual de bares, votada por mais de 500 especialistas em bebidas em todo o mundo”, lê-se no site da organização (que também é responsável pelo The World’s 50 Best Restaurants, um ranking semelhante para restaurantes).

“Estamos muito satisfeitos por entrar nesta lista, sendo que estamos a trabalhar diariamente para melhorar a nossa posição no ranking”, congratulam-se Emanuel Minez e Paulo Gomes, co-fundadores do Red Frog, em comunicado. “Abrimos com o objectivo de fazer o melhor bar em Portugal. Viajamos regularmente pelo mundo inteiro para percebermos todo o tipo de conceitos e tendências que existem lá fora, de modo a realizarmos um trabalho único a nível nacional”, acrescentam.

Nos últimos dois anos, o bar lisboeta tem conquistado vários galardões, incluindo o “Melhor Bar do País” e o “Melhor Menu de Bar” por dois anos consecutivos (2015 e 2016), atribuídos pelo Lisbon Bar Show.

A primeira metade da lista, com os 50 bares mais votados do ano, é anunciada a 5 de Outubro, numa cerimónia em Londres.

