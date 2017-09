Portugal com Trump no apelo a "mudanças concretas" na ONU

Donald Trump, consensualmente descrito como um Presidente que não acredita no multilateralismo, escreveu uma “Declaração Política sobre a Reforma da ONU”, juntou um improvável grupo de países e, a 5 de Setembro, convidou o resto do mundo a subscrever o texto e a participar num evento à margem da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

PUB

A reunião vai ter lugar esta segunda-feira e espera-se uma sala cheia, depois da surpresa inicial causada pelo método escolhido para apresentar o texto e pelo grupo de proponentes originais mobilizados: Canadá, Alemanha, Japão, Jordânia, Níger, Ruanda, Senegal, Eslováquia, Tailândia, Reino Unido e Uruguai.

Portugal subscreveu a declaração e vai participar na sessão, na qual o secretário-geral, António Guterres, falará. O texto da iniciativa norte-americana é genérico e não incluiu qualquer recomendação concreta para reformar a ONU. Em dez pontos, apela a que tenha mais eficiência, mais transparência, mais capacidade de responder aos problemas, e que efectue “mudanças concretas”; e o primeiro ponto declara a "confiança nas iniciativas de reforma do secretário-geral" e "encoraja-o a liderar reformas organizacionais".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há muitas formas de olhar para esta iniciativa de Trump, que ninguém na ONU esquece ser o autor de um tweet onde descreve as Nações Unidas como "apenas um clube para as pessoas se encontrarem, conversarem e divertirem-se”. A diplomacia portuguesa sublinha o lado positivo da iniciativa: “A declaração tem de ser lida como uma manifestação de apoio ao secretário-geral e de empenho no multilateralismo”, disse ao PÚBLICO uma diplomata que segue a ONU no Ministério dos Negócios Estrangeiros. "É isso que é importante."

Ainda a apalpar terreno e a tentar perceber o que vai ser a "doutrina Trump" em termos de relações internacionais, diplomatas de todo o mundo vão analisar as palavras e os gestos de Trump que – tal como Guterres – discursará pela primeira vez perante a Assembleia Geral. O “parlamento do mundo” é o espaço onde, por definição, se procuram compromissos e se usam palavras conciliatórias. Que abordagem fará Trump na sua estreia é uma incógnita. Ao longo destes primeiros meses, vários diplomatas norte-americanos de carreira, alguns dos quais altos funcionários do Departamento de Estado com posições de chefia relevantes, demitiram-se e abandonaram o serviço público, numa erosão de quadros sem precedentes em anteriores mudanças na Casa Branca.

Na semana passada, a correspondente do New York Times na ONU perguntou a Guterres, numa conferência de imprensa na sede da ONU, que mensagem seria a sua para Trump em relação à Coreia do Norte, à Birmânia e às alterações climáticas. A resposta de Guterres: “Sobre a Coreia do Norte ou a Birmânia, ou sobre qualquer outro assunto, não tenciono dizer-lhe nada de diferente do que vos disse a vocês. Temos de conseguir dizer a mesma coisa a todas as pessoas com quem falamos sobre todos os assuntos porque, caso contrário, não seremos credíveis. Em relação às alterações climáticas, a minha posição é clara. Acredito que as alterações climáticas são uma ameaça séria. Acredito que o Acordo de Paris deve ser implementado pela comunidade internacional. E acredito que a economia verde não é apenas necessária para salvar o planeta, é também a forma inteligente de olhar para o desenvolvimento.”

PUB

PUB