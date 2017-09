Espanha expulsa embaixador norte-coreano

O embaixador norte-coreano em Espanha foi informado esta segunda-feira que terá de deixar o país até ao final do mês tendo sido considerado persona non grata pelo Governo de Madrid. A expulsão deve-se ao incumprimento, segundo o executivo espanhol, das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas por parte de Pyongyang ao realizar sucessivos testes balísticos e nucleares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Alfonso Dastis, explicou que o embaixador norte-coreano, Kim Hyok-chol, foi repetidamente avisado de que, se o regime de Kim Jong-un, persistisse com os testes balísticos e nucleares as relações bilaterais entre Espanha e Coreia do Norte seriam afectadas. “Chegámos à conclusão de que era necessário tomar esta decisão”, afirmou Dastis, citado pela comunicação social espanhola, acrescentando que os programas nuclear e balístico de Pyonyang são uma “séria ameaça para a paz e segurança internacionais”.

Também esta segunda-feira, a agência noticiosa norte-coreana KCNA citou o ministro dos Negócios Estrangeiros que garantiu que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e pelos seus aliados apenas motivam mais o regime de Kim Jong-un a completar os seus planos nucleares.

Na semana passada, a ONU aprovou o nono e mais pesado pacote de sanções contra a Coreia do Norte. Dias depois, a Coreia do Norte lançou mais um míssil que sobrevoou o Norte do Japão, tal como já tinha acontecido quando foi realizado o sexto e mais potente até à data ensaio nuclear realizado pelo regime de Pyongyang.

