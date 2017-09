Costa responde à direita que foi Governo PS que virou a página do "lixo"

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje que foi o Governo PS que “virou a página do 'lixo'”, em resposta à reacção dos partidos da direita sobre a subida do país nas avaliações das agências internacionais de rating.

PUB

“A direita bem pode dizer que teria feito o mesmo. Há uma coisa que nós sabemos: não fez e nós fizemos”, vincou o líder socialista e primeiro-ministro num comício de apoio à candidatura do PS à Câmara de Bragança, um concelho PSD há 20 anos.

Costa sublinhou que é “importante” como foram alcançados estes resultados, não aumentando impostos e não cortando salários e pensões”. Porque “tivemos melhores resultados com menos sacrifícios para os portugueses e portuguesas”, insistiu.

PUB

Costa apontou o “reconhecimento” do Fundo Monetário Internacional (FMI) do “progresso que Portugal” fez e o facto de “as agências de 'rating' estarem a reconhecer” que o país está “no caminho positivo”, lembrando que ainda na sexta-feira uma agência, a Standard & Poors (S&P), retirou Portugal do nível 'lixo'”.

“Muitos diziam que, não só isto não era possível, como era preciso agravar a austeridade com cortes de 600 milhões de euros nas pensões”, declarou, lembrando que o Governo socialista fez o contrário, repondo rendimentos nos salários e pensões.

O líder socialista referiu ainda que Portugal está a crescer mais do que a União europeia e que vai ter, em 2017, “o maior crescimento desde o início do século”.

“Graças a esse crescimento, temos vindo a cumprir a nossa principal meta: emprego, emprego, emprego”, afirmou, vincando que “não se trata de emprego precário, mas contratos definitivos com mais e melhor qualidade de vida”.

António Costa afirmou ainda que a “população ativa está a aumentar e os jovens a deixarem de emigrar”, considerando que “hoje há mais gente disponível para trabalhar porque está a acreditar que vai ter futuro e trabalho em Portugal”.

O líder socialista prometeu continuar “a estratégia de redução do défice para reduzir a dívida” e “melhorar as condições de vida dos portugueses e portuguesas”.

“Para continuar este caminho, nós precisamos de todos e destes territórios como Bragança, que ao longo dos anos nos habituámos a chamar de terras do Interior”, continuou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Bragança, o comício socialista de apoio à candidatura de Carlos Guerra contou com uma comitiva do PSOE da província espanhola de Zamora.

António Costa lembrou a posição de Bragança junto à fronteira com Espanha, “que alarga o mercado de 10 para 60 milhões de pessoas".

PUB

PUB