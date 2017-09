Os fados do quinto Caixa Alfama, palco a palco e hora a hora

O Festival Caixa Alfama’17, o quinto desde que tal formato se estreou, em 2013, tem dez palcos (incluindo duas igrejas) e repete, devido ao ��xito, as sessões de Fado à Janela que começaram no largo do Chafariz de Dentro e agora são só no Largo de São Miguel, com sessões marcadas às 20h15, 21h10 e 22h15 dos dias 15 e 16 de Setembro. Com Jorge Silva (guitarra portuguesa), Miguel Monteiro e José Manuel Rodrigues (violas).

Pelo Palco Caixa, o principal, passarão no dia 15 José Gonçalez & Sangre Ibérico (21h30), Marina Mota (22h50) e António Zambujo (00h10) e no dia 16 Os Mestres (António Rocha, Artur Batalha, Cidália Moreira, Filipe Duarte, Maria Amélia Proença, Maria Armanda, Maria da Nazaré e Nuno Aguiar, 21h30), Marco Rodrigues (22h50) e Gisela João (00h10). No Palco Santa Casa estarão Pedro e Helder Moutinho (dia 15, respectivamente às 22h15 e 23h15) e no dia 16, Bárbara Santos (20h45), Rodrigo Costa Félix (22h) e Alexandra (23h). O Palco Tofa tem, a 15, Conceição Ribeiro (21h) e Augusto Ramos (22h35) e, a 16, Joana Almeida (19h30) e Miguel Xavier (20h25). Pelo Palco Ermelinda Freitas passarão Diogo Clemente, Miguel Ramos (dia 15, às 20h e 20h50), Edu Miranda, Júlio Resende e Paulo Bragança (dia 16, às 21h, 22h e 23h). No Palco Amália cantarão Carolina, Filipa Cardoso (dia 15, 22h15 e 23h), Buba Espinho e Ana Sofia Varela (dia 16, 22h10 e 23h10). Por fim, no Palco Sta. Maria Maior estarão, no dia 15, Jaime Dias e Ana Marta (20h40), Diogo Rocha e Sandra Correia (21h45) e, no dia 16, Vitor Miranda e Henriqueta Batista (20h) e Pedro Galveias e Vera Monteiro (21h15).

No Museu do Fado actuam Luis Guerreiro, Pedro Castro (dia 15, 21h30 e 22h30), Paulo Soares e José Manuel Neto (dia 16, 21h30 e 22h30), cantando no restaurante do museu Teresa Landeiro, Matilde Cid (dia 15, 19h30 e 20h30), Nathalie e Tânia Oleiro (dia 16, 19h30 e 20h30). A Igreja de S. Miguel receberá dia 15 António Pinto Basto (21h30) e Teresa Tapadas (22h30) e, dia 16, Maria Ana Bobone (21h30) e Gonçalo Salgueiro (22h45). Já na Igreja de Santo Estêvão estarão Nádia Bastos, Rosita, Kiko, Pedro Ferreira e Jorge Gomes, todos no dia 15 às 22h, e, no dia 16, Rui Vaz (22h) e Luís Caeiro (23h).

A escolha, agora, depende do gosto e é vossa. Bons fados!

