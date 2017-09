Júlio Resende estreia em quarteto Fado Ensemble

O espectáculo Fado Ensemble, do pianista Júlio Resende, é outra das novidades do Caixa Alfama. Inicialmente pensado para trio, tornou-se quarteto. A Júlio Resende (piano), Ana Cláudia Serrão (violoncelo) e Joel Silva (bateria e percussões) juntou-se Edu Miranda (bandolim). “Ele toca um instrumento que na verdade foi construído com a forma da guitarra portuguesa, porque nos anos 1940 alguns bandolinistas pediram isso”, explica Júlio Resende. Fado Ensemble é apresentado dia 16, no palco Ermelinda Freitas, às 22h. Antes, às 21h, o palco será de Edu Miranda. “O Edu tem um projecto dele e toca como convidado no meu. São estéticas um pouco diferentes. Ele é um grande músico.”

Quanto ao espectáculo, diz Júlio, “a música apresentada terá um cariz fadístico muito forte mas ao mesmo tempo também muito pessoal. Ao contrário do Amália, cujos temas já todos conhecíamos da memória colectiva, aqui alguns temas são originais, outros não, mas tudo passa por olhar o fado de um modo muito pessoal.” O pianista já tem dois discos inspirados no fado, Amália por Júlio Resende (2013) e Fado & Further (2015). Poderá daqui nascer outro? “Depois de o ouvir, e feliz como estou, espero que sim.”

Sendo instrumental, Fado Ensemble pode vir a ter uma única voz, no final. “Talvez Amália volte a aparecer. A solo, tenho tocado o último tema onde ela [em gravação] acaba por cantar comigo. Talvez em grupo venhamos a tentar fazer isso, ainda não está decidido. Mas não é uma cantora que vá entrar no palco, é uma presença que já ali está.”

