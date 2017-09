Douro com 4,7 milhões de euros para projectos em quintas e enotecas

O Programa Valorizar vai alavancar investimentos de 4,7 milhões de euros para a criação e valorização de enotecas e quintas do Douro e apoio à investigação e promoção no domínio do enoturismo, anunciou esta quinta-feira o Turismo de Portugal.

Os contratos de financiamento no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior - Programa Valorizar vão ser assinados na sexta-feira, em Vila Real, num acto que vai ser presidido pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Estes contratos representam um total de 4,7 milhões de euros de investimento, para a criação e valorização de enotecas e quintas do Douro e para o apoio à investigação e promoção no domínio do enoturismo.

Os projectos vão ser desenvolvidos por dez entidades privadas e públicas. Antes desta assinatura, decorre o debate e sessão pública "Enoturismo, um activo do Douro".

O debate é promovido pelo Turismo de Portugal e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e conta com a participação do ministro da Economia e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

O debate visa, segundo a organização, a "identificação de prioridades, medidas e projectos que possam contribuir para o desenvolvimento do enoturismo na região demarcada mais antiga do mundo".

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, disse, em comunicado, que "é importante que o Douro transforme os seus activos patrimoniais e paisagísticos em ofertas turísticas estruturadas e comercializáveis". "O enoturismo é, por certo, uma âncora para o desenvolvimento turístico do Douro", acrescentou.

Fernando Freire de Sousa, presidente da CCDR-N, considerou "determinante uma aposta clara no turismo, com ênfase na qualificação e envolvimento da população e no trabalho em conjunto das instituições responsáveis pelo turismo e pelo desenvolvimento regional, para que o Alto Douro Vinhateiro se possa afirmar enquanto destino turístico de excelência".

O debate inclui uma mesa-redonda composta por João Nicolau de Almeida (enólogo), José Alvares Ribeiro (administrador do grupo Symington), Kay Bouchard (Quinta do Tedo) e Luís Araújo (presidente do Turismo de Portugal).

