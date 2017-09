Portugal coloca 850 milhões de euros em Obrigações do Tesouro com juros mais baixos

Portugal colocou esta quarta-feira 850 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos à taxa de juro de 2,785%, inferior à verificada no anterior leilão comparável de Julho (3,085%), foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na Bloomberg, a procura atingiu 1747 milhões de euros, o dobro do montante colocado.

No anterior leilão de OT com maturidade a 10 anos, que ocorreu em 13 de Julho, o IGCP colocou 685 milhões de euros a uma taxa de juro média de 3,085%, superior à de 2,851% do leilão com o mesmo prazo realizado anteriormente.

Esta é a segunda ida ao mercado para financiamento de longo prazo do terceiro trimestre deste ano. No leilão de OT de Julho, Portugal arrecadou um total de 1 000 milhões de euros (685 milhões de euros a 10 anos e 315 milhões de euros a 28 anos).

No programa de financiamento do terceiro trimestre, o IGCP previa a emissão de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1000 a 1250 milhões de euros por leilão.

No que diz respeito ao financiamento de curto prazo, a agência espera emitir até 1750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 20 de Setembro.

