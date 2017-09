União Europeia atribui 120 milhões de euros para desenvolver wi-fi público

A União Europeia vai avançar com o esquema de financiamento – no valor de 120 milhões de euros – para a instalação de milhares de estações de wi-fi gratuito em locais públicos da Europa a partir de 2018. O projecto WiFi4EU, discutido há meses, foi aprovado esta terça-feira pelo Parlamento Europeu (com 582 votos a favor, 98 contra e nove abstenções).

O objectivo é aumentar os acessos à Internet em hospitais, parques, bibliotecas e outros locais públicos no continente. “A Comissão considera que a União Europeia está atrasada em relação a outras nações industrializadas, como a Coreia do Sul e o Japão, quando se trata de acesso a internet rápida e fixa”, lê-se no briefing da sessão desta terça-feira.

O Parlamento Europeu esclarece – num comunicado publicado após a decisão – que os fundos serão distribuídos de forma “geograficamente equilibrada” ao longo de mais de seis mil comunidades dos Estados-membros. Os primeiros países a enviar pedidos de financiamento terão prioridade.

“No longo prazo, temos de levar o Wifi4Eu a todas as vilas e cidades”, frisa, porém, o eurodeputado português socialista Carlos Zorrinho, em comunicado. Foi o relator principal do Parlamento Europeu sobre esta iniciativa. “Todos os europeus devem ter acesso a uma boa ligação de wi-fi independentemente de onde vivam ou quanto ganhem", acrescenta Zorrinho.

Há algumas restrições e critérios de elegibilidade: embora a União Europeia financie os custos de instalação, a manutenção dos serviços de wi-fi fica a cargo das diferentes autoridades públicas locais, e os fundos só são desbloqueados se as autoridades locais concordarem em não utilizar os dados de navegação dos utilizadores para fins comerciais.

Além disso, o Parlamento Europeu quer que os potenciais utilizadores das novas redes de wi-fi saibam que a disponibilidade dos serviços foi financiada pela União Europeia.

"As negociações sobre o orçamento foram difíceis", confirma a eurodeputada conservadora francesa Anne Sanders e co-relatora do Wifi4EU. "Garantimos 120 milhões de euros, mas sabemos que não é o suficiente para cobrir as necessidades de centenas de milhares de municípios europeus." O desafio, diz Sanders, é promover as áreas rurais e criar um sistema simples que escape à "burocracia" associada aos fundos europeus, permitindo que pequenos municípios participem facilmente.

