Costa sobre o bispo do Porto: Portugal perdeu um “homem bom” e "referência inspiradora"

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou nesta segunda-feira o seu "profundo pesar" pela morte do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, considerando que foi "uma referência inspiradora" e que Portugal perdeu "um homem bom".

O bispo do Porto morreu pelas 9h30, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco, disse à Lusa fonte oficial da diocese.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro refere que recebeu a notícia da morte do bispo do Porto com "enorme tristeza e profundo pesar".

"Dom António Francisco dos Santos era uma referência inspiradora que transcende a sua diocese do Porto e é um nome que, pela sua importância, perdurará nas nossas memórias. Era uma personalidade de palavras sábias e sensatas, de uma dimensão que vai além da Igreja Católica", salientou também o líder do executivo.

Na sua mensagem, António Costa frisa também que "Portugal perde um homem bom" que ele, primeiro-ministro, "apreciava escutar".

"Os meus sentimentos aos familiares e amigos mais próximos", acrescenta o líder do executivo.

Nascido a 29 de Agosto de 1948, António Francisco dos Santos era bispo de Aveiro quando, em Fevereiro de 2014, foi nomeado bispo do Porto pelo Papa Francisco.

Francisco dos Santos era natural da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães, Viseu.

António Francisco dos Santos foi nomeado bispo auxiliar de Braga em Dezembro de 2004 e, dois anos depois, foi indicado para bispo de Aveiro.

Serviu a diocese de Aveiro durante mais de sete anos, nomeadamente durante as celebrações do seu 75.º aniversário de restauração.

A sua ordenação episcopal ocorreu em Março de 2005, na Sé de Lamego. Foi ordenado padre em Dezembro de 1972.

