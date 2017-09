Irma causa dez mortos em Cuba

O Governo cubano anunciou nesta segunda-feira que o furacão Irma provocou a morte de dez pessoas na zona Norte da ilha durante o fim-de-semana. O número total de mortos devido à passagem do Irma pelas Caraíbas sobe assim para 38.

O furacão, que se transformou na manhã desta segunda-feira numa tempestade tropical, está a afastar-se da Florida, onde chegou no domingo. O último balanço dos efeitos da sua passagem por este Estado norte-americano é este: 5,8 milhões de casas ficaram sem electricidade e cerca de 6,5 milhões de pessoas no sul da Florida, cerca de um terço da população total deste Estado, tiveram ordem de evacuação. Cerca de 200 mil foram acolhidas em abrigos.

O governador da Florida, Rick Scott, indicou que se vai deslocar nesta segunda-feira às Keys, uma cadeia de ilhas que foi atingida por ventos com mais de 200 quilómetros por hora. “Disseram-me que existem ali estragos significativos”, disse Scott à cadeia de televisão NBC. Entretanto está a ser preparada uma vasta operação aérea com o fim de levar ajuda às Keys.

No continente, a maior parte das costas oriental e ocidental continuavam nesta segunda-feira em risco de sofrerem inundações devido à subida do nível do mar provocada pelo furacão.Também a costa da Geórgia e partes da Carolina do Sul estavam sujeitas a este risco.

