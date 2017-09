Há uma alimentação imoral?

A ideia de que existe “comida limpa” pressupõe que exista também “comida suja” – e isso implica uma avaliação moral. Em todo o debate sobre uma dieta “limpa” falamos do corpo, mas estamos muito mais próximos do espírito do que pode parecer.

A obsessão com uma purificação do corpo, que passa pela forma como nos alimentamos mas também por uma prática exigente de exercício físico, não é uma novidade. Ao longo da história da Humanidade – basta pensarmos na disciplina dos estóicos ou no culto do corpo perfeito dos gregos que tanto fascinou depois os nazis – houve sempre momentos em que ela foi dominante e grupos que a promoveram de uma forma que muitas vezes se aproximou de uma religião ou de uma ideologia – certo versus errado, disciplina versus prazer, ordem versus caos.

Há nesta obsessão um desejo de ordem e, sobretudo, de controlo daquela que muitas vezes é, num mundo complexo, a única coisa que acreditamos conseguir dominar: o nosso corpo. Criar um corpo perfeito – e perfeito significa quase sempre magro – é uma forma de mostrar uma auto-disciplina que pode representar também um estatuto social.

Os Estados Unidos da América são o melhor exemplo disso: a obesidade afecta sobretudo os mais pobres, que se alimentam de junk food; os ricos fazem jogging, bebem sumos detox, comem abacates e até se submetem a jejuns voluntários. Esconderá este comportamento uma espécie de superioridade moral?

E se Eva tivesse resistido à sumarenta maçã?

“Mostramos o nosso empenho numa regeneração espiritual privando-nos do prazer da comida. O que poderá ser mais apelativo que um corpo purificado – e a promessa de Virtude Moral? Se Eva tivesse resistido à sumarenta maçã, talvez vivêssemos hoje num mundo mais moral”, ironiza, num artigo intitulado Why Clean Eating Can’t Save Your Soul, Charlotte Lieberman, autora baseada em Brooklyn e que escreve habitualmente sobre temas ligados ao bem-estar mas também às novas tecnologias e redes sociais.

No texto, Lieberman refere que o número de americanos intolerantes ao glúten triplicou desde 2009 e que, de certa forma, a privação de tudo o que tem glúten tornou-se (para quem não é realmente celíaco) “um sinal não apenas de auto-disciplina, mas um emblema de sucesso e de know-how”.

Ao mesmo tempo, a gordura e a obesidade são vistas como sinais de desleixo de pessoas que não conseguem controlar os seus instintos mais básicos, que são preguiçosas e que, em última análise, estão a prejudicar o resto da sociedade (é a questão do que custa ao sistema de saúde tratar quem tem problemas provocados pelo excesso de peso – tal como acontece com os fumadores).

Mais uma vez, há um julgamento moral subjacente a esta forma de olhar “os gordos”, que os torna até figuras de entretenimento em programas como The Biggest Loser, em que milhões de telespectadores podem saborear a superioridade de não terem aqueles corpos – que são devidamente “punidos” com doses maciças de exercício e privação dos alimentos mais desejados.

A ideia do jejum, que existe em várias religiões, está sempre ligada à da autodisciplina – que nestes casos se torna prova de fé. Nas décadas de 60 e 70, nos Estados Unidos, tornaram-se populares dietas que assumiam a ligação à religião, conta Louise Foxcroft no seu livro Calories & Corsets: A History of Dieting Over 2000 Years. As mulheres angustiadas com o peso excessivo podiam escolher, por exemplo, entre I Prayed Myself Thin; More of Jesus, Less of Me ou Help Lord: the Devil Wants Me Fat.

A mesma lógica surge também fora da religião através dos defensores da ideia, muito em voga nos finais do século XIX, de que conseguimos garantir a nossa saúde através de um regime “purificador”. Entre eles, conta-se o naturopata alemão Louis Kuhne (1835/1901), autor de The New Science of Healing que defendia (e praticava) o vegetarianismo, proibia aos seus pacientes o sal e o açúcar e receitava banhos de água fria para eliminar toxinas – ou seja, o detox.

Outro exemplo é o de Horace Fletcher, auto-proclamado nutricionista, que fez sucesso na América também no final do século XIX ao propor uma forma de comer que, segundo ele, permitia às pessoas receber os nutrientes bons e não ingerir os prejudiciais.

O sistema, que ficou conhecido como “fletcherismo” e que deu ao seu criador a alcunha de "O Grande Mastigador", defendia que se devia mastigar cada pedaço de comida cem vezes por minuto, até que ela estivesse completamente líquida. O que restasse podia ser cuspido porque era inútil para o organismo. Segundo Fletcher, quem seguisse este regime obtinha os nutrientes necessários e não ganharia peso.

Foto Medições corporais no Sanatório Battle Creek, dirigido pelo nutricionista John Harvey Kellogg, criador dos cereais Kellogg’s

Uma ideia de “wellness”

Um bom exemplo de uma abordagem quase religiosa à alimentação é o de John Harvey Kellogg. O homem que se tornou mundialmente famoso pela criação dos cereais Kellogg’s, era um médico e nutricionista norte-americano nascido em 1852 e que viveu até 1943.

Promotor, na sua época, de um estilo de vida saudável, foi director do Sanatório Battle Creek, no Michigan, e um dos temas a que se dedicou foi o da alimentação. Era também um Adventista do Sétimo Dia (apesar de divergências com esta igreja terem levado ao seu afastamento), o que terá influenciado algumas das suas ideias sobre saúde.

Aos doentes do sanatório, grande parte dos quais se queixava de prisão de ventre e outros problemas intestinais, recomendava uma dieta vegetariana, limpeza dos intestinos, clisteres de iogurte, exercício, banhos de sol, hidroterapia e abstenção de fumar, beber e ter relações sexuais. Uma das suas obsessões era a flora intestinal, que, muito à semelhança das teorias actuais, deveria ser alimentada com bactérias boas e livre das más e que isso se podia fazer através de uma dieta adequada.

Com o seu irmão, Will Keith Kellogg, John Harvey inventou uma alternativa alimentar ao que considerava ser o excesso de proteínas na dieta americana: os corn flakes, flocos de milho (as primeiras experiências foram com trigo e com uma versão de granola) tostados. Fabricados por Will, que entretanto se zangara com John e que decidiu juntar açúcar à receita original, tornaram-se o mais famoso pequeno-almoço do século XX, substituindo para muita gente os tradicionais bacon e ovos.

Seguido por inúmeras celebridades da época, John Harvey Kellogg foi um dos gurus de um estilo de vida saudável na América da viragem do século XIX para o XX, promovendo, no seu sanatório/spa de saúde, a ideia de “wellness” e de uma “comida limpa”. Mas não foi o primeiro. E, como sabemos hoje, está muito longe de ter sido o último.

