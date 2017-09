Mais de 900 bombeiros combatem incêndios na Sertã e Covilhã

A circulação no IC8 na zona da Sertã já foi reaberta, depois de ter estado cortada durante a noite devido a um dos dois incêndios que lavram no distrito de Castelo Branco e estão a ser combatidos por 900 bombeiros.

Segundo a página da Autoridade Nacional da Protecção Civil, o incêndio na Sertã, que deflagrou sexta-feira à tarde numa zona de floresta da freguesia de Carvalhal está a ser combatido por 557 bombeiros, apoiados por 175 viaturas e oito aeronaves.

Já no combate ao fogo que começou terça-feira em Paul, e se reacendeu ao início da tarde de sexta-feira, estão envolvidos 352 operacionais, apoiados por 106 veículos.

Sexta-feira à noite, o incêndio na Sertã obrigou ao corte do IC8 nos dois sentidos entre os quilómetros 94 e 97, junto à localidade de Carvalhal. Uma fonte da GNR adiantou à Lusa que aquela via foi já reaberta, mas a circulação permanece encerrada na estrada nacional 343, entre as localidades de Barco e Telhado.

Este fogo obrigou também ao corte de alguns troços da estradas nacionais 2 e 238, onde a circulação foi retomada durante a madrugada.

