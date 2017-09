Criadores de Nunca Chove em Filadélfia lançam-se à terceira idade

Não é comum ver-se pessoas mais velhas como protagonistas em filmes ou séries de televisão. Contudo, é algo que, aos poucos, vai acontecendo: são disso exemplo alguns filmes da edição deste ano do Festival de Veneza, no campo do cinema, ou a nova sitcom de Norman Lear, que está agora a ser desenvolvida, na televisão.

PUB

É possível que tenham nova companhia. Cool Kids foi agora anunciada pelo site Deadline e é uma série sobre três amigos num resort sénior – o mesmo cenário de Guess Who Died, de Lear –, cujas vidas são alteradas com a chegada de uma nova mulher ao lar, o que cria intrigas de liceu entre pessoas que já passaram a barreira dos 70. Por enquanto, a FOX vai só fazer um piloto.

Charlie Day, Rob McElhenney e Glenn Howerton, os criadores e protagonistas de Nunca Chove em Filadélfia, são os responsáveis pela sitcom, cujo primeiro episódio é co-escrito por Day e o novato Paul Fruchbom. Como são pessoas ocupadas – além da sitcom que já faziam antes, Day, por exemplo, tem uma carreira no cinema, seja a protagonizar comédias ao lado de Ice Cube ou a aparecer em Pacific Rim, quem ficará aos comandos da série será Kevin Abbott, e Howerton já nem aparece em Nunca Chove em Filadélfia.

PUB

É um nome que tem tudo para fazer a diferença: Abbott é argumentista veterano cujo primeiro grande trabalho, também como produtor, foi Golden Girls, a mítica criação de Susan Harris, um clássico da comédia do início do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 que mostrava o dia-a-dia de quatro mulheres de uma certa idade a viverem juntas num apartamento em Miami. Essa série, que em Portugal passou como Sarilhos com Elas – e até houve um remake, Queridas e Maduras – tem o nível de qualidade a que qualquer sitcom focada na terceira idade a que qualquer outra deve aspirar.

PUB

PUB