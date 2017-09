Ordem dos revisores oficias de contas analisa avaliação aos activos da Yupido

A Ordem dos Revisores Oficiais de contas vai analisar as avaliações feitas por um dos seus membros às plataformas da Yupido. Foi com base nestas avaliações que a empresa foi criada com um capital social superior a 243 milhões de euros e, mais tarde, fez um aumento de capital para perto de 29 mil milhões de euros.

“A Ordem dos Revisores Oficias de Contas tomou conhecimento, através dos órgãos de comunicação social, da realização de uma avaliação de entrada em espécie por valor elevado que configura uma operação muito atípica, pelo que, dado existir envolvimento de um dos seus membros, iniciou diligências com vista à análise da situação”, afirma a ordem, num comunicado.

Na base do capital social de 243 milhões de euros está um “software de gestão para empresas, que funciona em multi-plataformas e é disponibilizado como um serviço (SaaS [a sigla de software as a service]), que inclui os módulos necessários para qualquer empresas operar, organizar e executar o seu negócio”. O aumento de capital foi feito pela avaliação de uma “plataforma digital inovadora de armazenamento, protecção, distribuição e divulgação de todo o tipo de conteúdo de media: destacando-se tal plataforma pelos algoritmos que a constituem, que são pertença dos accionistas subscritores do presente aumento de capital”.

Em ambos os casos, a avaliação foi feita pelo revisor oficial de contas António José Alves da Silva, um veterano do sector.

