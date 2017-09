Ensino superior: há uma lista de colocações falsa a circular na Internet

Está a circular na internet uma lista falsa de colocações das vagas do Acesso ao Ensino Superior 2017/18, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). De acordo com o ministério, que emitiu um comunicado, a lista de colocações só será pública à 00h01 do próximo domingo, dia 10 de Setembro, e sublinha que a lista em circulação é totalmente "falsa".

"Esta não é a primeira vez que detectamos que existe uma lista falsa a ser partilhada entre os candidatos", disse ao PÚBLICO Dulce Anahory, do gabinete de comunicação do MCTES. "O ano passado aconteceu o mesmo, mas fizeram parecer que se tinham antecipado ligeiramente ao embargo. Desta vez, exageraram no período de antecipação. Ainda não temos a lista pronta, portanto a lista não pode ser verdadeira", acrescentou.

O ministério lembra ainda que a partir de segunda-feira os estudantes podem começar a matricular-se nas instituições, uma vez que os resultados são conhecidos durante a madrugada de domingo.

Este ano concorrem à 1.ª fase do concurso nacional de acesso cerca de 52.579 candidatos, um número superior às 50.838 vagas disponíveis nas universidades e politécnicos públicos. De acordo com dados publicados no portal da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), este ano candidataram-se mais 2924 do que os 49.655 estudantes em 2016.

