IGCP emite mil milhões de dívida na próxima semana

"O IGCP vai realizar no próximo dia 13 de Setembro pelas 10:30 horas um leilão da Obrigações do Tesouro com maturidade em 14 de Abril de 2027, com um montante indicativo entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros", informou esta sexta-feira a agência liderada por Cristina Casalinho.

No último leilão de Obrigações do Tesouro com maturidade a 10 anos, em Julho, o IGCP colocou 685 milhões de euros a uma taxa de 3,085%, superior à taxa de 2,851% do leilão com o mesmo prazo realizado anteriormente (em Junho).

Esta é a segunda ida ao mercado para financiamento de longo prazo do terceiro trimestre deste ano. No leilão de OT anterior, de Julho, Portugal arrecadou um total de 1.000 milhões de euros (685 milhões de euros a 10 anos e 315 milhões de euros a 28 anos).

