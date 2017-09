Quase meia centena de concelhos em risco "máximo" de incêndio

Quase meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Guarda, Viseu e Bragança estão hoje em risco “máximo” de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental em risco “muito elevado” e “elevado” de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo". O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 6h, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) dava conta de três incêndios em curso, três em resolução e quatro em fase de conclusão.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu geralmente limpo e vento em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado de noroeste no litoral oeste em especial durante a tarde e moderado a forte nas terras altas.

A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima no interior da região Norte e pequena subida na região Sul e subida da máxima no litoral oeste das regiões Centro e Sul.

Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre 19 e 35 graus Celsius, no Porto entre 16 e 29, em Braga entre 12 e 33, em Viana do Castelo entre 14 e 27, em Vila Real entre 15 e 31, em Viseu entre 16 e 32, em Bragança entre 10 e 30, na Guarda entre 13 e 28, em Coimbra entre 15 e 33, em Leiria entre 12 e 31, em Aveiro entre 16 e 27, em Castelo Branco entre 20 e 35, em Portalegre entre 22 e 34, em Santarém entre 16 e 38, em Évora e Beja entre 18 e 37, em Setúbal entre 18 e 37 e em Faro entre 21 e 30.

