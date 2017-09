Viagens Microsoft: ex-dirigente do PSD-Lisboa diz que há “gente nervosa” no partido

O ex-líder da concelhia do PSD-Lisboa Mauro Xavier acusa uma fonte do próprio partido de estar por trás de notícias que o envolvem em viagens a autarcas promovidas pela Microsoft, empresa onde é um alto quadro.

Numa nota publicada esta quarta-feira no Facebook, Mauro Xavier considera que o objectivo da notícia do jornal i é a sua descredibilização. “A fonte utilizada é um PSD desagradado com a minha decisão de não mais apoiar a actual liderança. Há muita gente nervosa com o futuro do PSD e pelos vistos com o que eu penso e quero para o meu partido”, afirmou o antigo dirigente que saiu da concelhia em ruptura com a actual direcção de Passos Coelho. Após as eleições autárquicas, a 1 de Outubro, Mauro Xavier promete mostrar as diferenças de opinião sobre o futuro do PSD: “Depois falaremos das nossas diferentes ideias para o nosso partido. Olhos nos olhos, sem jogadas miseráveis próprias de outras paragens, mas não do PSD”.

Outro dos visados na notícia do jornal i é Pedro Duarte, candidato do PSD à Assembleia Municipal do Porto. O ex-deputado e director de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, também quadro da Microsoft, lamenta que “determinados interesses político-partidários sejam misturados” com a sua vida profissional. Numa nota na sua página de Facebook, Pedro Duarte desmente ter viajado "com qualquer autarca a Seattle (ou a outro local)” e rejeita ter “qualquer responsabilidade comercial directa com autarquias na empresa” em que trabalha.

Segundo o jornal, os dois sociais-democratas e altos quadros da Microsoft foram os dinamizadores de viagens a largas dezenas de autarcas do PS e do PSD aos Estados Unidos.



