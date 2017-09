Nicólas Maduro cancela discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, cancelou a sua participação e discurso na sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, que começa dia 11 de Setembro.

A presença do líder da Venezuela tinha sido confirmada esta segunda-feira pelo porta-voz da Comissão de Direitos Humanos, Rolando Gomez. "Recebemos hoje uma nota verbal a dizer que ele virá. Falará na sessão de abertura", afirmou, citado pela Reuters.

No entanto, esta terça-feira, as notícias de Caracas traziam informações diferentes. "O presidente Maduro não vai discursar no Conselho de Direitos Humanos. Está previsto que o ministro [dos Negócios Estrangeiros] Arreaza Montserrat o faça em seu lugar", informou um porta-voz da ONU.

A Venezuela passa por uma grave crise política, económica e institucional. De acordo com fontes citadas pelo jornal venezuelano El Nacional, a notícia de que Maduro iria estar presente causou estranheza, uma vez que a agência da ONU tem sido muito crítica quanto à gestão que o Governo de Maduro tem feito da crise que afecta o país e ao uso da força contra os manifestantes e opositores ao regime.

Um relatório de 30 de Agosto da Comissão denuncia que as forças de segurança venezuelanas cometeram extensas e deliberadas violações de direitos humanos na repressão de meses de protestos anti-Governo. A Venezuela não autoriza funcionários da ONU a realizarem missões de verificação no seu território desde 1996.

Fontes diplomáticas citadas pelo El Universal explicaram que vários países se estavam a preparar para se manifestarem durante a intervenção de Maduro, que discursou no Conselho de Novembro de 2015.

