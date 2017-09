Guilhermina Rego assume presidência da APDL e deixa funções na Câmara do Porto

A vice-presidente da Câmara do Porto, Guilhermina Rego, já não o é. Na segunda-feira, a vereadora comunicou por escrito ao presidente Rui Moreira que assumia, esta terça-feira, a presidência da Administração dos Portos de Douro e Leixões (APDL), cargo para o qual foi escolhida pelo actual Governo, pelo que apresentava a sua “renúncia às funções” até agora exercidas, passando a ser vereadora em regime de “não permanência”.

A vereadora ainda assistiu à reunião do executivo desta manhã e ouviu os agradecimentos e elogios da parte de Moreira, mas também do socialista Manuel Pizarro, do vereador comunista Pedro Carvalho e de Amorim Pereira e Ricardo Almeida, eleitos pelo PSD. Já a nova presidente da APDL tinha a agradecer, além de funcionários e colaboradores, “aos dois presidentes de câmara” com os quais disse ter tido “a honra e privilégio de trabalhar”.

A Rui Rio deixou o seu “profundo agradecimento e sentimento de gratidão”, já que foi o ex-presidente da Câmara do Porto que primeiro a convidou para exercer funções autárquicas. Já a Rui Moreira, Guilhermina Rego deixou também o “profundo agradecimento” pelo convite para integrar a lista independente que venceu as eleições de 2013, bem como “a confiança” e “todo o apoio” demonstrado ao longo do mandato.

No final da reunião, Rui Moreira disse aos jornalistas que irá ele mesmo ficar com os pelouros que estavam, até aqui, sob a alçada de Guilhermina Rego – Educação, Organização e Planeamento. Já em relação à vice-presidência, o autarca disse não ter ainda pensado no assunto, uma vez que foi confrontado com a saída da sua número dois apenas no dia anterior. Moreira considerou, contudo, que a menos de um mês das eleições autárquicas, essa questão não é preocupante.

Guilhermina Rego desfiliou-se do PSD quando aceitou integrar a lista de Rui Moreira às últimas eleições autárquicas. Em Junho, o PÚBLICO adiantou que a autarca fora escolhida pelo Governo de António Costa para ficar à frente da APDL – “uma das mais importantes empresas da região”, realçou Rui Moreira na reunião desta manhã.

E em período de pré-campanha eleitoral, Manuel Pizarro também não deixou passar a oportunidade de salientar o facto de o Governo socialista ter nomeado uma pessoa próxima do PSD, argumentando que tal só prova que “nem todos os governos são iguais”.

