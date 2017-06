Vice-presidente de Rui Moreira vai presidir aos Portos do Douro e Leixões

A vice-presidente da Câmara do Porto, Guilhermina Rego, é apontada para suceder a Brogueira Dias na presidência da Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), apurou o PÚBLICO.

Licenciada em gestão de empresas e doutorada em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Guilhermina Rego, que tutela o pelouro da Educação, Organização e Planeamento na autarquia portuense, deverá deixar o executivo da Câmara do Porto antes da realização das eleições autárquicas no dia 1 de Outubro.

Próxima de Rui Rio, de quem foi vereadora, Guilhermina Rego foi convidada pelo independente Rui Morreira para integrar a lista que apresentou à Câmara Municipal do Porto, em 2013, um convite que aceitou depois de se ter desvinculado do PSD, como fizeram outros militantes do partido.

Há muito que o Governo pretendia indicar uma pessoa para substituir o actual presidente do conselho de administração da APDL e, ao longo do processo, foram apontados diversos nomes.

Guilhermina Rego não é a primeira mulher com ligações à Câmara do Porto a ocupar funções na administração daquela entidade administrativa portuária. Raquel Maia é um dos exemplos: chegou à Administração dos Porto do Douro e Leixões também proveniente do município do Porto, onde ingressou, em 1999, como técnica superior (consultora jurídica) e de onde saiu como directora municipal da presidência.

Recentemente, Raquel Maia deixou as funções de vogal na administração da APDL e Rui Moreira convidou-a para assumir responsabilidades na administração da empresa municipal Porto Lazer.

Mas não foi só na Porto Lazer, que promove actividades culturais, que houve mexidas a nível da administração. Há cerca de um mês, na mesma reunião em que Moreira revelou que Raquel Maia iria substituir Luís Alves como administrador executivo desta empresa municipal, a câmara designou o director municipal da presidência, Fernando Paulo, para presidente de outra empresa municipal, a Domus Social, ligada ao parque habitacional da câmara, um cargo que era ocupado pelo vereador socialista Manuel Pizarro.

A nível da Águas do Porto também houve mudanças. O ex-adjunto de Rui Moreira, Mário Santos Pinto, foi convidado para administrador executivo desta empresa municipal de água e saneamento. O lugar era até agora ocupado por Adriana Aguiar-Branco.

Guilhermina Rego foi eleita pela primeira vez vereadora da Câmara do Porto em 2009, na lista presidida pelo social-democrata Rui Rio, sendo a responsável pelo pelouro do Conhecimento e Coesão Social. Tinha também a seu cargo a direcção municipal de Finanças e Património; Recursos Humanos e Sistemas de Informação e ainda o departamento municipal de Educação

Da equipa inicial com que Rui Moreira se candidatou em 2013 às eleições autárquicas pelo movimento Porto: O Nosso partido mantém-se apenas Rui Moreira, Filipe Araújo (com o pelouro da Inovação e Ambiente) e Cristina Pimentel (pelouro da Mobilidade).

