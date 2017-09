Tancos: ministro da Defesa já recebeu relatórios sobre segurança dos paióis

As investigações internas pedidas pelo ministro da Defesa e pelo Exército sobre o furto de material militar de Tancos já estão concluídas e devem ser parcialmente reveladas esta semana, pelo menos no que diz respeito aos processos disciplinares já abertos.

O ministro da Defesa recebeu no final da semana passada o último dos quatro relatórios sobre a segurança dos paióis nacionais, pedidos a cada um dos ramos militares e à Inspecção-Geral da Defesa Nacional, como confirmou ao PÚBLICO o assessor de Azeredo Lopes. Tendo em conta a informação recebida, compete agora ao ministério analisar a informação e decidir em conformidade.

Essa informação pode ser decisiva para a transferência do material de guerra dos paióis de Tancos, que está em curso por decisão do chefe de Estado Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, após o assalto conhecido em finais de Junho. No seio deste ramo foram também já concluídos os três processos de averiguações internas ordenados pelo CEME, e na sequência deles já foram instaurados processos disciplinares, confirmou ao PÚBLICO o porta-voz do Exército, Vicente Pereira, adiantando que ainda esta semana deverão ser divulgadas mais informações sobre este caso.

Os processos de averiguações centraram-se no Regimento de Infantaria 1, a unidade militar que na altura do assalto era a responsável pela segurança dos paióis, e incidiram sobre a videovigilância, a intrusão e a gestão de cargas (material ali armazenado). E são totalmente independentes das investigações criminais, que estão a cargo da Polícia Judiciária Militar.

Marcelo em silêncio

Os paióis de Tancos eram supervisionados por cinco unidades militares que se encontram no perímetro da base militar. Uma delas é o Regimento de Paraquedistas, que o Presidente da República visitou esta segunda-feira, exactamente dois meses de ter ali se ter deslocado quase de surpresa, levando consigo o ministro da Defesa, o CEME e o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, numa altura em que o primeiro-ministro se encontrava de férias.

Mas se na altura falou aos jornalistas para dizer que a visita tinha sido “muito útil” para reunir informação sobre o assalto – e mais tarde ter considerado que em Tancos agira “no limite das suas competências - desta vez optou pelo silêncio.

Mas durante duas horas, o tempo que demorou a visita que se enquadra numa série de outras que tem efectuado a instalações militares, Marcelo Rebelo de Sousa teve oportunidade para trocar informações com Azeredo Lopes, com Rovisco Duarte, e até com o comandante do Regimento de Paraquedistas, um dos cinco militares “exonerados temporariamente” pelo CEME a seguir ao assalto, durante as averiguações internas. Os cinco comandantes – responsáveis pelas unidades que dividiam a segurança dos paióis – foram renomeados a 17 de Julho.

