Preços dos combustíveis em Portugal sobe. A culpa é do furacão Harvey

A passagem do furacão Harvey em Houston vai ser sentida pelos portugueses que se deslocare a uma estação de combustível na próxima semana. Em causa está o encerramento de refinarias norte-americanas devido à tempestade norte-americana. De acordo com cálculos do jornal Eco e Jornal de Negócios, o agravamento do preço da gasolina deverá ser superior a três cêntimos por litro.

A subida acentuada nos preços dos combustíveis também deverá ser sentida no gasóleo, mas de forma menos intensa, com um aumento de cerca de um cêntimo por litro.

O preço da gasolina por litro deverá assim ficar acima de 1,46 euros por litro (tendo em conta os preços médios reportados pela DGEG), escreve o Jornal de Negócios.

