Tribunal do Paquistão iliba cinco acusados do homicídio de Benazir Bhutto

Um tribunal anti-terrorismo do Paquistão ilibou cinco pessoas que estavam em julgamento pelo assassínio da antiga primeira-ministra Benazir Bhutto. Também declarou "fugitivo" o ex-Presidente Pervez Musharraf, que foi forçado a demitir-se, condenado pela morte da rival.

Bhutto morreu num ataque suicida em 2007, semanas depois de ter regressado do exílio (estava envolvida num caso de corrupção e saiu do Paquistão) para participar na campanha eleitoral e, como disse, afastar os militares do poder depois de oito anos do regime de Musharraf, que chegou ao poder como general.

Em 2013, Musharraf foi considerado culpado pela morte de Bhutto. Vive no exílio, depois de ter sido autorizado a saír do país por motivos de saúde e enquanto esperava o julgamento.

Agoar que foi declarado "fugitivo", será preso e julgado se regressar ao Paquistão.

