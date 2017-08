Kim Jong-Un: míssil foi resposta aos exercícios militares da Coreia do Sul e EUA

O líder norte-coreano Kim Jong-Un ordenou o lançamento do míssil de médio alcance do tipo Hwasong-12 na madrugada desta terça-feira, que sobrevoou o território do Japão, em resposta aos exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, noticiou esta terça-feira a agência noticiosa norte-coreana KCNA, cita a Reuters.

“O recente lançamento de um míssil balístico foi o primeiro passo da operação militar da KPA [Exército Popular Coreano] no Pacífico e um prelúdio significativo para conter Guam”, terá afirmado Kim segundo citou a KCNA.

No início do mês, e em resposta à declaração onde Donald Trump prometeu “fogo e fúria” contra a Coreia do Norte, caso continuasse a desenvolver o seu programa nuclear, Pyongyang ameaçou apontar baterias a Guam e prometeu atacar o pequeno território norte-americano no Pacífico que alberga milhares de soldados.

