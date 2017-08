Temer demite aliados dos deputados que votaram a favor do seu julgamento

Depois de o Congresso brasileiro ter votado contra o seguimento para a Justiça da denúncia de corrupção imposta pela Procuradoria-Geral da República ao Presidente Michel Temer, o Palácio do Planalto iniciou uma vaga de demissões de dirigentes próximos dos deputados que votaram favoravelmente ao julgamento de Temer.

PUB

Em Junho, a procuradoria brasileira acusou formalmente o Presidente por corrupção passiva argumentando que Temer recebeu subornos do milionário Joesley Batista, por intermédio do ex-deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures. A bola passou depois para o Congresso brasileiro que teria de votar se o processo seria julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, implicando o afastamento de Temer do Planalto, ou não. Já no início de Agosto, mais de metade da Câmara dos Deputados aprovou a manutenção do Presidente e rejeitou o escrutínio da Justiça.

Mas a verdade é que 227 deputados, alguns dos quais que integram a base aliada de Temer, votaram para que a Justiça julgasse o caso de corrupção. E agora, segundo a Folha de São Paulo, o Governo iniciou uma onda de demissões, que pode chegar às 140, de dirigentes, principalmente regionais, que foram nomeados pelos deputados ou próximos destes que cometeram esta “traição” contra o Presidente.

PUB

De acordo com o mesmo jornal, estas vagas deixadas em aberto serão atribuídas a congressistas que contribuíram para o esforço de manter Temer no poder e para que escapasse ao banco dos réus.

Na última semana já se registaram dezenas de demissões, em direcções regionais de órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inca), Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ou a Agência Nacional de Mineração (ANM). Em concreto, foram demitidos os superintendentes regionais do Inca nomeados por três deputados, todos do partido Solidariedade (SD), que votaram contra as intenções do Presidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outro dos casos diz respeito a Alan Rick Miranda, que, num primeiro momento prometeu fidelidade ao Presidente mas que na hora de votar escolheu levá-lo à Justiça. O deputado dos Democratas (DEM) foi afastado do cargo que ocupava na Funasa.

Mas são vários os exemplos deste género, e que inclui deputados de praticamente todos os partidos. E a lista irá aumentar.

Esta medida não serve apenas como represália pela votação sobre o caso de corrupção, mas também para combater a rebelião que ameaçava o Governo. De acordo com o que diz a Folha, os responsáveis governamentais consideram que a acção está já a ter resultados na pacificação no Congresso relativamente ao Executivo. Prova disso mesmo, na opinião destes responsáveis, foi a aprovação, nesta quarta-feira, de uma nova taxa de juros a ser aplicada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).

PUB

PUB