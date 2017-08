Cinco incêndios considerados importantes entre 66 ocorrências em aberto

Cinco incêndios considerados importantes pela Protecção Civil lavram neste domingo nos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco, num total de 66 ocorrências em aberto que mobilizam 1770 bombeiros, de acordo com a informação publicada por esta entidade.

No concelho de Miranda do Douro (Bragança) está em curso um incêndio onde se encontram 58 operacionais e 16 meios terrestres. No mesmo distrito, em Freixo de Espada à Cinta estão 140 bombeiros a combater as chamas apoiados por 48 veículos. No distrito da Guarda, há um incêndio em Pinhel, que concentra 60 operacionais e 18 meios terrestres.

Os fogos de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, foram dados como dominados, mas ainda concentram o maior número de meios, com quase mil bombeiros no total e 280 meios terrestres.

Das ocorrências em aberto na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil, 38 estão em curso, cinco em resolução e 23 em conclusão.

