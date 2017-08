Catarina Martins apresenta exigências do BE para a segunda parte da legislatura

Cumpridos dois anos de legislatura, a coordenadora do BE, Catarina Martins, deixou neste domingo avisos ao Governo sobre a metade em falta: será um tempo de “escolhas” e não de “restrições”. Catarina Martins exigiu a vinculação de 11 mil professores – “tem de ser um compromisso para a legislatura” – e propôs que os desempregados de longa duração também pudessem reformar-se aos 60 anos. Sobre os escalões do IRS – em negociação no Orçamento do Estado (OE) para 2018 – a dirigente bloquista mostrou-se disponível para “modelar” os tectos dos níveis mais elevados.

PUB

No encerramento do Fórum Socialismo, em Lisboa, Catarina Martins começou por fazer o balanço dos dois primeiros anos da legislatura – “não veio nenhum papão com o aumento do salário mínimo” – e deu o tom para os próximos tempos. “Provámos que uma estratégia alternativa ao país era possível e era também virtuosa. Temos muito que fazer para recuperar os rendimentos, os serviços públicos e a economia”, afirmou no Liceu Camões, em Lisboa. Com o mote “não são restrições, é um problema de escolhas”, a dirigente anunciou que a bancada irá avançar com uma alteração à lei para travar os despedimentos na Altice, caso o Governo não tome nenhuma medida nesse sentido. Trata-se de um projecto que irá clarificar a figura jurídica da “transmissão de estabelecimento” que, segundo o BE, a Altice (dona da PT) está a usar de forma “fraudulenta” para atacar os trabalhadores da empresa.

Neste ponto, Catarina Martins aproveitou para criticar o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, por ter considerado que o BE devia pedir desculpas depois de ter feito acusações sobre a forma de actuar da Altice em relação aos seus trabalhadores e que o relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho não confirmava. “Passos Coelho não leu o relatório com atenção ou terá lido e está só a ser igual a si próprio. Entre escolher os trabalhadores e a multinacional escolheu a multinacional”, acusou, acrescentando que as conclusões da ACT apontam para “grosseiras irregularidades” e “abuso”. E desafiou António Costa: “Este é o momento de agir”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com as negociações para o OE 2018 a decorrer, a líder bloquista defendeu a necessidade de recuperar a progressividade fiscal no IRS e recusou a ideia de que seja tecnicamente impossível fazer uma proposta mais justa. “Se for preciso modelar os tectos dos escalões mais altos para que a recuperação seja maior nos escalões mais baixos, cá estaremos para isso”, afirmou.

Depois de elogiar o aumento das pensões que entra em vigor em Outubro, Catarina Martins lembrou que houve muitos casos – que reflectem trabalho infantil no passado – que ficaram de fora. “Não é fazer justiça dar agora pensão por inteiro a quem é desempregado de longa duração e começou a trabalhar criança?”, desafiou. Relativamente aos professores em situação precária, a dirigente do BE reiterou o que já havia sido defendido pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, ao semanário Expresso.

“Vincular os 11 mil professores contratados de que a escola precisa tem de ser um compromisso para o resto da legislatura. Ninguém compreenderia que esse problema não ficasse resolvido”, afirmou.

PUB

PUB