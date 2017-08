Furacão Harvey já atingiu o Texas, mas perdeu força

O furacão Harvey já atingiu a costa dos Estados Unidos e há mais de 200 mil pessoas sem electricidade no estado do Texas. O alerta de cheias permanece, com as autoridades a prever inundações “catastróficas”. Foi o furacão mais forte a atingir o país desde o devastador Katrina, em 2005, e do Charley em 2004. Mas ainda assim, o Harvey perdeu força e é agora um furacão de categoria 3.

PUB

Há mais de 210 mil pessoas sem electricidade na zona do Golfo do Texas, segundo o Electric Reliability Council of Texas, citado pela CNN, e na localidade costeira de Corpus Christi a população está a ser informada de que a água da região deixou de ser potável, indica o repórter do mesmo canal no local. Em algumas regiões, relata o New York Times a partir de Corpus Christi, a electricidade pode não voltar durante semanas. Várias localidades foram evacuadas ou tentam acolher os cidadãos em abrigos.

O Harvey chegou a terra nos EUA às 23h locais, na sexta-feira – 04h de sábado em Lisboa –, atingindo primeiro as localidades de Port Aransas e Port O'Connor, chegando ainda com a força de um categoria 4 e com ventos de 209 quilómetros/hora. De acordo com a agência Reuters, três horas depois sentia-se novo impacto da tempestade. Foi perto das 01h locais que o National Hurricane Center reviu a classificação do Harvey e o colocou como furacão de categoria 3, quando a força dos ventos baixou.

PUB

Árvores, postes de electricidade e até pórticos das auto-estradas foram arrancados e as imagens da força do vento e das chuvas intensas são acompanhadas pelas do mar revolto. O director da Federal Emergency Management Agency, tão criticada durante a presidência de George W. Bush pelas falhas na resposta às vítimas do Katrina, avisou que o Harvey tem “o mais elevado potencial de matar o maior número de pessoas e causar a maior quantidade de estragos”.

A agência Reuters indica na manhã deste sábado que a cidade de Rockport terá sido uma das mais atingidas pelo primeiro impacto da tempestade, sendo que o seu presidente da câmara, Patrick Rios, tinha pedido aos seus habitantes que escrevessem os nomes nos braços caso fosse necessária a sua identificação e não pudessem comunicar – em situação de ferimentos graves, perda de consciência ou mesmo morte. O chefe dos bombeiros confirmava que não havia já comunicações por telemóvel nem internet, além da quebra da luz. Outro responsável comunitário disse ao USA Today que o tecto de um lar de idosos colapsou e que noutros incidentes já foram contabilizados 10 feridos.

#Harvey made landfall at 10 PM CDT as a category 4 hurricane near Rockport, Texas, with max winds of 130 mph and min pressure of 938 mb. pic.twitter.com/98y5wpKmBw — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 26, 2017

As previsões continuam a dar conta da possibilidade de quedas de mais de 90 centímetros cúbicos de chuva e de ondas de mais de quatro metros na zona não só do Texas mas também da vizinha Louisiana, onde Harvey deverá permanecer alguns dias. O número total de pessoas afectadas pela tempestade é de cerca de seis milhões de pessoas, com os mercados também atentos ao impacto financeiro imediato da tempestade: a região é um ponto nevrálgico da produção petrolífera dos EUA, concentrando 45% das refinarias do país e com unidades importantes como as de Corpus Christi e Houston no caminho do furacão. A Reuters detalha ainda que perto de um quinto do crude produzido nos EUA vem das plataformas no Golfo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já é dado como certo que, como nota o New York Times, os preços do combustível devem subir durante alguns dias e manter-se inflaccionados. Segundo o próprio Governo, já houve uma subda de 22% dos preços mal as refinarias fecharam por motivos de segurança. O mesmo diário indica e mostra filas de condutores em Houston, por exemplo, onde os habitantes se preparam tanto para um salto nos preços quanto para falta de abastecimento devido à paragem dos trabalhos.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

Tratando-se da tempestade mais violenta a atingir o território continental norte-americano em mais de uma década, o Presidente dos EUA já decretou o estado de catástrofe natural no estado do Texas. O Texas não via um furacão desta violência atingi-lo desde 1961, quando o Carla varreu a região. O vizinho México está também sob alerta meteorológico.

PUB

PUB