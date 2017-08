Coreia do Norte lança projécteis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou vários projécteis de curto alcance para o mar, a leste da província de Kangwon, no Sul do país, na madrugada deste sábado, segundo o exército da Coreia do Sul.

PUB

Os projécteis terão viajado 250 quilómetros.

Segundo o canal japonês NHK, os objectos não parecem ameaçar a segurança do Japão.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O exército norte-americano disse ainda que os projécteis terão explodido imediatamente após a sua saída, adiantando que não ameaçaram Guam, ilha norte-americana situada no oceano Pacífico.

Este é o primeiro lançamento feito pela Coreia do Norte desde o lançamento do míssil a 28 de Julho. O míssil era capaz de viajar 10.000 quilómetros, ponde partes da zona continental dos Estados Unidos em perigo.

O lançamento vem num momento quando as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão mais calmas.

PUB

PUB