Movimento Algarve Livre de Petróleo marca acção de protesto para sábado em Faro

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) marcou para sábado, em Faro, uma acção de protesto contra a exploração de hidrocarbonetos e pretende entregar ao primeiro-ministro um documento que alerta para os perigos de destruição do património natural.

"Queremos aproveitar a presença do senhor primeiro-ministro [em Faro], para lhe entregar o livro de prestígio do município de Aljezur, uma oferta simbólica para o sensibilizar para o risco de destruição do património natural da Costa Vicentina pela indústria petrolífera", disse nesta sexta-feira à agência Lusa João Martins, um dos elementos do movimento organizador do protesto.

O MALP quer fazer coincidir o protesto contra a exploração de hidrocarbonetos, marcado para as 18h30, com a deslocação de António Costa à capital algarvia, para participar no encerramento da Festa de Verão do Partido Socialista, no Largo da Pontinha.

Para o movimento, a autorização da prospecção de petróleo pelo consórcio ENI/GALP ao largo de Aljezur, decidida pelo Governo e que deverá iniciar-se em 2018, "coloca em risco a sustentabilidade ecológica da Costa Vicentina".

"É tempo de a população elevar o grito de revolta e dizer bem alto ao Governo da geringonça e aos seus apoiantes que basta de manigâncias, de faz de conta e de enganos de ocasião, que apenas servem para iludir as populações ao não travarem o furo de Aljezur", frisou João Martins.

O representante do MALP assegurou que as acções de protesto vão continuar até que o Governo revogue as licenças de prospecção e explorações de hidrocarbonetos na costa portuguesa.

