Membro do Departamento de Estado norte-americano demitiu-se

Um elemento do Departamento de Estado norte-americano responsável pela ciência demitiu-se esta quarta-feira devido à reacção de Donald Trump aos confrontos entre manifestantes de extrema-direita e contramanifestantes em Charlottesville, na Virgínia.

O responsável era o enviado para a ciência do Departamento de Estado, uma posição de pouco relevo sendo normalmente compostas por cientistas ou académicos.

Daniel Kammen, professor da Universidade da Califórnia, afirmou num comunicado publicado no Twitter, e citado pela Reuters, que Trump falhou em condenar os supremacistas brancos e neonazis. Por isso, anunciou a sua saída. Na mesma publicação critica a decisão do Presidente de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas.

Segundo a Reuters, apesar da demissão, é provável que Kemmen estivesse já no fim do seu mandato, isto porque os detentores destes cargos são nomeados para mandatos de um ano. Na sua página do LinkedIn diz-se que entrou em funções em Agosto do ano passado.

