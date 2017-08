CASA-CE reúne para analisar “cenários prováveis” pós-eleitorais em Angola

O conselho presidencial da CASA-CE vai reunir entre sexta-feira e domingo, em Luanda, para analisar "cenários prováveis" pós-eleitorais. A convocatória foi feita pelo líder da coligação, Abel Chivukuvuku.

O conselho vai reunir na ilha do Mussulo "com a finalidade de proceder ao estudo das probabilidades em função dos cenários prováveis" deposi das eleições-gerais de quarta-feira, diz o partido em comunicado.

Durante a campanha eleitoral, o presidente e cabeça de lista da Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral, Abel Chivukuvuku, mostrou-se convicto de que esta forçação seria, pelo menos, parte do novo Governo, não excluindo uma "coligação à angolana" com a União para a Independência Total de Angola (UNITA) ou o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA; partido no poder desde 1975).

"Nós anunciámos no ano passado que a CASA-CE tem probabilidade de ser Governo. Se não for Governo, no mínimo vai ser parte do Governo", afirmou Abel Chivukuvuku quando questionado pelos jornalistas sobre a sua disponibilidade para um entendimento pós-eleitoral. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, demonstrou igual disponibilidade.

"Por Angola, pela mudança, temos que pôr todas as portas abertas", admitiu Chivukuvuku, classificando esse hipotético entendimento como uma "gerigonça angolana".

A CNE indicou que deverá anunciar nas próximas horas os resultados preliminares da votação de quarta-feira, as quartas eleições no país e segundas gerais.

