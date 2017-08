Na véspera da greve dos inspectores do SEF, ministra reúne-se com sindicato

A Ministra da Administração Interna vai reunir esta quarta-feira à tarde com os dirigentes do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), confirmou ao PÚBLICO o gabinete de Constança Urbano de Sousa.

A reunião, convocada pelo ministério na manhã desta quarta-feira, acontece na véspera do início da greve de dois dias anunciada pelo sindicato dos inspectores do SEF. Este será o principal tema em discussão na reunião marcada para as 15h30.

O presidente do sindicato dos inspectores, Acácio Pereira, afirma que “o sindicato sempre esteve aberto ao diálogo” com a tutela, e mantém-se “disponível para negociar até ao último minuto”. “Está tudo em aberto: quer a desconvocação, quer a continuação da greve” desta quinta e sexta-feira, afirmou ao PÚBLICO. Vincou, no entanto, que o "sindicato apenas recua [nesta intenção de greve] se houver respostas justas do ministério às exigências, que são absolutamente básicas".

O sindicato pede a admissão por concurso externo de 200 novos inspectores e aponta a falta de recursos humanos e informáticos como causa para os atrasos e congestionamento dos serviços de controlo de passaportes nos aeroportos, em especial em Lisboa. O ministério já se comprometeu com a contractação de 100 inspectores no próximo ano.

Rever e modernizar o Estatuto de Pessoal do SEF e obter garantias públicas da ministra da Administração Interna sobre o aumento da capacidade operacional do SEF são outras das reivindicações que levaram o sindicato a convocar o protesto.

A acontecer, esta paralisação vai afectar sobretudo os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. O sindicato admite "demoras e maiores constrangimentos" nestes locais, em especial no controlo de passageiros provenientes de países fora do espaço Schengen.

Também a ANA - Aeroportos de Portugal aconselhou os passageiros a chegarem a estes aeroportos, pelo menos, quatro horas mais cedo do que a hora do voo, dada a possibilidade de atrasos no controlo de passageiros, em particular nos voos com destino à Bulgária, à Croácia, às Ilhas Faroé, à Irlanda, ao Reino Unido, à Roménia, à Rússia, à Turquia, à Ucrânia e de todos os voos para fora da Europa.

