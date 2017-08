Bombeira ferida sem gravidade no combate às chamas na Guarda

Uma bombeira da corporação da Guarda ficou esta quarta-feira ferida sem gravidade no combate ao incêndio que começou pelas 13h40 na freguesia de Fernão Joanes, naquele concelho, disse à agência Lusa o comandante.

Segundo Paulo Sequeira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, a jovem bombeira sofreu queimaduras nos membros inferiores e esteve exposta à inalação de fumos. A voluntária foi transportada para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins da Guarda e posteriormente teve alta, já que, de acordo com o comandante, se verificou que a situação "ao nível das vias respiratórias não era tão grave" como inicialmente se supunha.

No combate às chamas sofrerem ainda ferimentos ligeiros um bombeiro da corporação de Famalicão da Serra, Guarda, que "deu um jeito nas costas", e um civil que se magoou a manobrar uma motobomba, indicou Paulo Sequeira.

Pelas 22h00, o incêndio avançou para a zona de Seixo Amarelo, estava "activo com duas frentes" e a ser combatido por 195 operacionais e 59 veículos, anuncia a página na internet da Protecção Civil.

De acordo com a fonte, outro incêndio rural, que começou pelas 14h30 numa área de mato da freguesia de Lageosa do Mondego, no concelho de Celorico da Beira, e que progrediu para o concelho da Guarda, envolvia no seu combate 152 operacionais e 46 viaturas.

Devido ao incêndio, que continua activo com três frentes, estão cortadas à circulação rodoviária a Estrada Nacional 16 Porto da Carne (Guarda) - Açores (Celorico da Beira) e o antigo troço do Itinerário Principal 5 entre Açores (Celorico da Beira) - Alvendre (Guarda).

