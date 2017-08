Governador do Missouri suspende execução devido a novas provas de ADN

O governador do estado norte-americano do Missouri, Eric Greitens, ordenou a suspensão por tempo indeterminado de uma execução agendada para esta terça-feira. A decisão surgiu na sequência de um requerimento dos advogados de defesa de um homem acusado de matar uma mulher. A defesa alega que tem novas provas de ADN que provam a inocência do condenado à pena de morte, dá conta a Reuters.

A decisão do governador foi anunciada apenas quatro horas antes da hora marcada para a execução de Marcellus Williams, de 48 anos. Este foi condenado à morte pelo homicídio da jornalista Felicia Gayle, em Agosto de 1998, durante um assalto em sua casa e por esfaqueamento.

Greitens explicou que irá nomear um painel para analisar as novas provas e para decidir se o governador deve ou não comutar a pena de morte decidida contra Williams.

Mais de 200 mil pessoas haviam assinado uma petição online a pedir que o governador norte-americano interviesse no caso para evitar a execução. Estava marcada uma manifestação para a tarde desta terça-feira, à hora a que Williams deveria receber a injecção letal.

Em 2001, Williams foi sentenciado à morte, acusado de ter esfaqueado Gayle 43 vezes quando assaltava a casa desta.

Na manhã desta terça-feira, Kent Gipson, advogado do acusado, afirmou que a “prova de ADN diz que ele é inocente”. O advogado já havia enviado um requerimento ao Supremo Tribunal do Missouri para cancelar a execução, afirmando que estas novas provas, obtidas através de novos métodos, mostram que o ADN presente na faca utilizada para assassinar Gayle é de um homem desconhecido, e não de Williams.

Além disso, Greg Hampikian, especialista forense contratado pela equipa de advogados de defesa, examinou as provas e garantiu que os cabelos encontrados no corpo de Gayle também não pertenciam a Williams.

Na altura, o Supremo estadual aceitou, em 2015, adiar a execução para que fossem analisadas as novas provas mas recusou cancelar a pena, recorda a Reuters.

Por sua vez, Robert McCulloch, um dos procuradores responsáveis pela acusação, continua convencido da culpabilidade de Williams: “Estou confiante que qualquer corpo e o governador, depois de uma revisão completa de todas as provas e informações, vão chegar à mesma conclusão que o júri nas várias instâncias”, afirmou em comunicado citado pela Reuters.

