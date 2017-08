Reacendimentos em Ortiga, Mação, voltam a preocupar população

A aflição voltou neste domingo a Ortiga, no concelho de Mação, onde o incêndio foi dado como extinto no sábado, mas se registaram esta manhã vários reacendimentos na aldeia que tem estado praticamente isolada nos últimos três dias.

De nervos em franja Carlota pede ajuda ao padrinho e vizinho da frente para “ligar a rede de rega porque já está outra vez a arder mesmo ali atrás da casa” do avô”, que foi à missa.

“Mas o que é que é andam a rezar, é preciso e estar aqui a proteger as casas, porque só os bombeiros não chegam”, responde o padrinho, um engenheiro agrónomo que nos últimos três dias tem “ajudado os bombeiros, indicando caminhos” pelos campos dos arredores de Ortiga.

Ortiga, foi ao final da tarde de sexta-feira a última aldeia do concelho de Mação a ser reaberta ao trânsito, depois de “três dias de inferno, com as chamas a aparecerem por todo o lado”, lembra Elsa Raimundo.

Hoje de manhã, foi a cerca de 200 metros que ocorreu um dos primeiros reacendimentos, prontamente dominado pelos bombeiros e pelo pai e marido de Elsa, “que foram logo para lá mandar areia para cima das chamas”.

O sossego durou apenas uma noite, aproveitada para recuperar do cansaço, mas hoje de manhã, pouco depois de se levantar, Rogério voltou a deparar-se com “uma grande coluna de fumo mesmo atrás da casa”. Na parte a frente, a piscina já está equipada com uma mangueira para “começar a tirar agua assim de for preciso”.

Com preocupação, mas sem pânicos, a população vai-se aproximando dos dois autotanques estacionados na aldeia, um dos quais estrategicamente parado em frente à uma bomba de gasolina.

À Lusa fonte do comando adiantou a aldeia e as áreas florestais em redor “foram vigiadas durante a noite” e hoje todos os reacendimentos tem estado a ser prontamente dominados”.

No local estão dois grupos de intervenção e combate, num total de 56 homens, apoiados por oito viaturas de combate, quatro autotanques e quatro viaturas de comando.

O combate aos reacendimentos está também a ser apoiado por um meio aéreo.

Ortiga foi a última vila fustigada pelo incêndio que deflagrou no concelho de Mação às 1h de quarta-feira e foi dado como extinto às 6h50 de hoje, mas mantinham-se no local estão ainda 695 operacionais e 209 meios terrestres, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

