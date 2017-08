Para Costa, extensão do risco e prolongamento do esforço justificam calamidade

O primeiro-ministro, António Costa, justificou neste sábado a declaração de calamidade pública, com efeitos preventivos, com a extensão do risco de incêndio e o prolongamento do esforço do dispositivo nos últimos meses.

"Agora é que era essencial que isso fosse feito, quer pela extensão do risco de incêndio quer pelo prolongamento que já temos tido ao longo destes sucessivos meses do esforço do dispositivo", defendeu António Costa.

O chefe do executivo, de visita ao dispositivo de patrulhas da Marinha, Exército, GNR, PSP e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de Vila Real, foi questionado pelos jornalistas sobre a decisão de activar nesta altura e não antes a calamidade pública com efeitos preventivos.

"Naturalmente, quando ao fim de dois meses o dispositivo está em permanente tensão, é natural – como todos nós – que comece a mostrar alguma saturação" argumentou.

De acordo com António Costa, foi, por isso, nesta altura "muito importante reforçar os meios" e tomar a decisão de conceder aos bombeiros voluntários dois dias de descanso por cada dia de combate aos incêndios, que só na circunstância da declaração de calamidade poderia ser tomada.

A declaração de calamidade pública, com efeitos preventivos, foi activada às 14h de sexta-feira e prolonga-se até às 24h de segunda-feira, em cerca de 155 concelhos, sobretudo das zonas centro e interior norte do país e no Algarve, face ao "risco acrescido de incêndio nestes concelhos que se irá agravar progressivamente" no período de tempo abrangido.

"Esta é uma medida excepcional que foi adoptada num momento, que é sempre um momento difícil, que é o meio de Agosto, este ano particularmente difícil pelo prolongamento a que o dispositivo tem sido sujeito pelo trabalho intensivo e pelo elevado risco que existe", sustentou.

O primeiro-ministro declarou que "os meios têm estado empenhados no seu máximo em todas as circunstâncias", ressalvando que, "quando as ocorrências se multiplicam, obviamente os meios não se podem dispersar".

"Aliás, as televisões têm testemunhado o depoimento dos populares, dizendo que compreendem que os bombeiros não possam estar simultaneamente em todo o sítio. Ainda ontem [sexta-feira] ouvimos que num concelho, creio que Abrantes, houve 11 focos de incêndio a aparecerem simultaneamente", ilustrou.

1041 militares

António Costa salientou que "quem exerce as funções de comando, ao nível distrital, ao nível municipal, é que pode fazer uma avaliação global de afectar os meios aquilo que é prioritário" e que a prioridade não pode ser a de cada cidadão, "tem de ser a prioridade colectiva".

"Se formos ver os resultados extraordinários que têm sido obtidos face ao número de ocorrências que temos tido ao longo deste ano percebemos bem que não podemos medir a actividade de todo o sector da Protecção Civil pelos 10% de incêndios que não têm sido possível controlar", afirmou.

"Não podemos desvalorizá-los, esses são aqueles que dão a dimensão trágica. Um único deu uma dimensão incomparável do ponto de vista da destruição de vidas humanas, que foi o incêndio de Pedrogão Grande, mas há os outros 90%, em que o sistema reagiu e conseguiu controlar no prazo previsto o desenvolvimento dos incêndios", reforçou.

Segundo o primeiro-ministro, "é muito importante transmitir simultaneamente estas duas mensagens, porque é preciso dar uma palavra de alento a todos, em particular, aos bombeiros voluntários, que dão o seu melhor para a segurança" colectiva.

António Costa visitou na freguesia de Andriães, Vila Real, o dispositivo de patrulhas da Marinha, Exército, GNR, PSP e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no âmbito da declaração da situação de calamidade pública com efeitos preventivos.

O primeiro-ministro viajou num avião C295 da Força Aérea, equipado com um sistema de câmaras de detecção térmica, que partiu pelas 9h da base área de Sintra, para patrulhar a região Norte até segunda-feira, estando ainda no Algarve um avião P3.

Nas operações dos próximos dias estão envolvidos 1041 militares, divididos por 347 equipas, 199 das quais em permanência no terreno 24 horas por dia, de acordo com dados do Comandante Nacional da Protecção Civil, Rui Esteves.

Neste período, a GNR reforçou o seu dispositivo com 870 militares (145 patrulhas em permanência 24 horas), tendo a PSP contribuído com um reforço de 164 agentes (51 patrulhas permanentes) e o Corpo Nacional de Agentes Florestais com 31 equipas de 155 efectivos.

