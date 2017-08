Autárquicas em debate nas televisões

Já há debates entre candidatos às eleições autárquicas de 1 de Outubro marcados para serem transmitidos pelas televisões generalistas. E só para a disputa entre os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa estão marcados quatro debates.

Numa reunião realizada na sexta-feira a pedido do PS-Lisboa, ficou acordado entre os representantes dos quatro canais generalistas, RTP, SIC, TVI e CMTV, um calendário de debates em que irão participar o actual presidente da Câmara e candidato do PS, Fernando Medina, a candidata do PSD, Teresa Leal Coelho, a candidata do CDS, Assunção Cristas, o candidato do BE, Francisco Robles, e o candidato do PCP, João Ferreira.

O calendário dos debates sobre Lisboa é o seguinte: 30 de Agosto na SIC, 6 de Setembro na TVI, 8 de Setembro na CMTV e 14 de Setembro na RTP.

Por sua vez, a RTP divulgou um calendário próprio que envolve 18 debates em várias autárquicas e que decorrerão 21 de Agosto e 14 de Setembro, dia em que se realiza o debate de Lisboa. Os debates sobre Lisboa e sobre o Porto serão transmitidos pela RTP1, em directo e decorrerão fora dos estúdios da estação televisiva estatal. Os outros 16 debates serão gravados nos estúdios da estação em Lisboa ou no Porto e irão para o ar através da RTP3.

O calendário da RTP é: 21 de Agosto, em Bragança, 22 de Agosto em Vila Real, 24 de Agosto em Viana do Castelo, 25 de Agosto em Aveiro, 28 de Agosto em Viseu, 29 de Agosto na Guarda, 30 de Agosto em Braga, 31 de de Agosto em Coimbra, 1 de Setembro em Castelo Branco, 4 de Setembro em Portalegre, 5 de Setembro em Santarém, 6 de Setembro em Leiria, 7 de Setembro em Setúbal, 8 de Setembro em Évora, 11 de Setembro em Beja, 12 de Setembro em Faro e 13 de Setembro no Porto.

