“Temendo pela vida”, ex-procuradora-geral da Venezuela chega à Colômbia

Luisa Ortega Diaz, a ex-procuradora-geral da Venezuela que foi destituída no início do mês, chegou este sábado a Bogotá, na Colômbia, para onde foi com o marido, German Ferrer, por “temer pela vida”.

PUB

O seu afastamento do cargo foi a primeira medida tomada pela Assembleia Constituinte há duas semanas pelo organismo plenipotenciário do regime.

Luisa Ortega, 59 anos, tinha-se tornado a voz mais incómoda no interior do aparelho chavista depois de discordar do Presidente, Nicolás Maduro, no final de Março. À Reuters, explicou o seu medo: “que o Governo me privasse da minha vida”.

PUB

Não era claro se Diaz e Ferrer iam pedir asilo à Colômbia, onde chegaram num avião privado vindo da ilha de Aruba.

Na véspera, Ortega tinha reaparecido após um silêncio prolongado para participar telefonicamente numa conferência de procuradores no México. Não se sabe em que local se encontrava quando falou.

A antiga responsável aconselhou aos procuradores “cuidado” na relação com as autoridades do seu país, dizendo que estas estão contra si por causa do caso de corrupção envolvendo a Odebrecht, em que a construtora brasileira terá pago milhões a responsáveis em troca de contratos no país, acusa.

“Estão muito preocupados porque sabem que temos informação e detalhes sobre todas as operações, montantes e personagens que enriqueceram na Venezuela”, declarou. Essa investigação, acrescentou, “chega a Maduro e ao seu círculo”.

No ano passado, a Odebrecht admitiu ter feito pagamentos a responsáveis de vários países da América Latina em troca de contratos. De acordo com as declarações do ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, a Venezuela foi o segundo país latino-americano onde se pagou mais subornos (98 milhões de dólares), logo a seguir ao Brasil.

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal tinha acusado Ferrer, que era deputado, de corrupção, e ordenou que fosse posto em prisão domiciliária.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Junho, o Supremo tinha já ordenado a proibição de Ortega sair do país, o congelamento das suas contas bancárias, e iniciou um processo contra si.

A procuradora rompeu com Maduro após a decisão deste anular a Assembleia Nacional, o congresso, onde a oposição tinha a maioria. Para Ortega, isto significava uma ruptura com a ordem constitucional.

A decisão levou a protestos que provocaram a morte de 120 pessoas. A acção foi cancelada, mas na prática o organismo foi esvaziado de poderes pela nova Assembleia Constituinte: esta sexta-feira, esta aprovou um decreto que lhe confere a autoridade de aprovar legislação.

PUB

PUB