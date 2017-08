Direita americana sai mais cedo das ruas de Boston

Milhares de activistas saíram à rua e encheram a cidade de Boston (no estado de Massachussets, Estados Unidos) para contestarem a manifestação convocada pela extrema-direita pelo direito à “liberdade de expressão” (free speech). Em clara desvantagem, os manifestantes do movimento Free Speech foram abandonando o parque Common Boston antes da hora prevista, segundo a revista Newsweek — a manifestação deveria durar, pelo menos, até às 14h locais (19h em Lisboa).

Estes protestos ocorrem uma semana depois dos confrontos em Charlottesville (na Virgínia) entre uma manifestação de grupos de extrema-direita e um grupo de contramanifestantes.

Segundo a Newsweek, estariam no local, pelo menos, 15.000 contra-manifestantes, que se faziam ouvir contra o racismo, a violência e o discurso de ódio. Ainda assim, é referido na página de Facebook do Boston Free Speech que o movimento se dedica a “protestos pacíficos” e que não está, “de modo algum”, relacionado com os acontecimentos violentos em Charlottesville.

Depois dos eventos da semana passada em Charlottesville, quando um carro atropelou vários contra-manifestantes (levando à morte de uma mulher), cerca de 500 agentes da polícia montaram barreiras junto do histórico parque Boston Common, por motivos de protecção.

Numa tentativa de evitarem confrontos violentos, a polícia criou um cordão no local para manter os dois grupos afastados. As autoridades proibiram ainda a presença de armas, facas, explosivos, recipientes de vidro e tacos, para evitar protestos violentos.

