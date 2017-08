Adeus Bannon: principal conselheiro de Trump sai amanhã

É mesmo o fim da linha para o principal conselheiro de Donald Trump. Bastaram poucos minutos, depois da imprensa norte-americana dar como certa a saída de Steve Bannon do cargo de principal conselheiro do Presidente dos EUA, para a porta-voz da Casa Branca confirmar a informação: "Hoje [sexta-feira] é o último dia do Steve", confirmou Sarah Sanders.

Steve Bannon, que dirigia o site Breitbart, da chamada alt-right, foi sempre tido como a voz da extrema-direita na Casa Branca de Donald Trump e nos últimos meses terá protagonizado momentos de tensão dentro da Casa Branca. Na imprensa americana, conta-se que as últimas semanas foram de alta tensão entre o próprio Presidente e o seu conselheiro. Mas as versões sobre como tudo se processou não são coincientes.

No comunicado aos jornalistas, a porta-voz da Casa Branca tentou apresentar a saída como um processo de mútuo entendimento, explicando que o acordo para a saída foi fechado entre o novo chefe de gabinete de Donald Trump e Bannon. E ainda deixou uma mensagem de agradecimento ao homem que, na prática, dirigiu a estratégia de campanha, nacionalista e populista, que conduziu Trump à Presidência: “Estamos gratos pelo seu serviço e desejamos-lhe o melhor".

Mas nada foi assim tão simples. Nas últimas semanas, sobretudo desde que Trump escolheu um militar para arrumar a Casa Branca, que a posição do conselheiro ficou fragilizada. A Reuters, por exemplo, diz que a sua última entrevista, onde dizia que seria impossível abrir um conflito com a Coreia do Norte, foi a gota de água para Trump pôr um ponto final numa longa relação. Segundo o The New York Times, o Presidente informou a sua equipa disso mesmo esta manhã (para já, a conta Twitter ainda nada dizia sobre o assunto).

