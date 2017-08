Lisboa: circulação na rua Damasceno Monteiro reposta no sábado

O trânsito na rua Damasceno Monteiro, onde um deslizamento de terras afetou cinco prédios, será reposto no sábado, a partir das 7h00, informou hoje a Câmara Municipal de Lisboa.

A 27 de fevereiro, ruiu parte do muro do condomínio Villa Graça, no bairro Estrela d'Oiro, provocando um deslizamento de terras para as traseiras de cinco edifícios da rua Damasceno Monteiro (dos números 102 ao 110).

A autarquia evacuou os cinco prédios afetados e teve de realojar um total de 96 pessoas.

Numa nota enviada hoje à comunicação social, o município apontou que as obras de estabilização do muro e os trabalhos nos prédios estão concluídos, "à exceção dos números 106 e 108".

Na sequência do incidente, a Câmara de Lisboa tomou posse administrativa do terreno – incluindo o muro e a zona envolvente –, e deu início aos trabalhos de estabilização do muro e de recuperação dos prédios afetados.

Em meados de abril, a Câmara estimou que a intervenção, iniciada em março, fosse rondar os quatro milhões de euros.

Questionado no final de julho sobre o valor das obras, o vereador da Segurança, Carlos Manuel Castro, disse não ter "o valor total apurado".

