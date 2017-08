PJ detém em Viana do Castelo suspeito de atear fogo em três locais

A Polícia Judiciária anunciou nesta quinta-feira a detenção de um homem de 50 anos suspeito de ter ateado fogo com "recurso a fósforos e em três locais distintos” e próximos entre si, na freguesia de Alvarães, em Viana do Castelo.

Em comunicado, a PJ de Braga referiu que o homem, desempregado e residente naquela freguesia da margem esquerda do rio Lima, "terá actuado por sentimentos de vingança e num quadro de consumo excessivo de álcool".

Segundo aquela força policial, "o incêndio florestal ocorreu na quarta-feira, pelas 20h e consumiu uma área total aproximada de 1300 metros quadrados de floresta composta por eucalipto e pinheiro, não tendo tomado outras proporções dada a pronta intervenção dos bombeiros".

Na nota, a PJ especificou que "os factos testemunhados permitiram a localização, identificação e detenção do suspeito", efectuada em colaboração com os militares do posto da GNR de Barroselas, naquele concelho.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.

Este ano, "a Polícia Judiciária identificou e deteve 62 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal", refere o comunicado.

