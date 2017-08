Buscas e mandado de prisão intensificam pressão de Maduro sobre procuradora dissidente

A residência da procuradora-geral da Venezuela recentemente demitida pela Assembleia Constituinte, Luisa Ortega, foi alvo de buscas por parte das autoridades esta quarta-feira. A operação foi lançada minutos depois do recém-nomeado procurador-geral, Tarek William Saab, ter solicitado a emissão de um mandado de prisão contra o marido de Ortega, o deputado Germán Ferrer.

Ferrer, que foi eleito pelo Partido Socialista da Venezuela do Presidente Nicólas Maduro, é considerado suspeito de envolvimento numa suposta rede de extorsão que operaria no seio do Ministério Público. O novo procurador-geral fala na existência de uma “máfia internacional” e indica a descoberta de contas bancárias em paraísos fiscais.

No Twitter, Ortega afirma que os últimos desenvolvimentos são “parte da vingança do Governo” pelo facto de “lutar contra o totalitarismo que existe na Venezuela”.

